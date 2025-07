Aspettando che il mercato riparta… Due scommesse per la stagione che verrà

Premessa. Qua non si parla né di carri ne di qualsivoglia mezzo di locomozione a due, tre o quattro ruote. Anzi. Chiunque abbia passione per concetti del genere (non me ne voglia il direttore...) può serenamente leggere altro. Su questo sito, se crede, o perché no andando direttamente ad abbeverarsi da altre fonti. La premessa serve per dire che io non sono di quelli che “vabbè troppo facile parlare dopo” o di quelli che “comodo fare gli opinionisti del lunedì”. Per carità. Del resto se di lavoro o per passione si vuole o deve parlare di pallone (come di qualsiasi altro argomento per la verità) parlare o discutere soltanto dopo un evento, una partita o una stagione non vuol dire saltare o scendere dai carri ma, molto semplicemente, far cronaca (raccontare quello che succede) o esprimersi in base a fatti concreti. Né più, né meno. Detto questo, e fatta questa noiosissima premessa, stavolta voglio parlare prima. Perché in fondo tutto questo è un gioco e perché diciamoci la verità, chi sa resistere alla tentazione di lanciarsi in previsioni/scommesse/pronostici? Se si parla di calcio poi, e di riconoscere il talento, il gusto (almeno personalmente) diventa irresistibile. E chissenefrega se tra qualche mese ci sarà chi (giustamente eh...) ti rinfaccerà un clamoroso sfondone. Vuoi mettere la soddisfazione, al contrario, di poter dire di averci visto lungo? Vi faccio, nel bene e nel male, qualche esempio. Mi sono innamorato di Ljajic ma anche di Di Tacchio, ho sentenziato bene su Bernardeschi e Castrovilli (contro la sfortuna poi ci si fa poco) ma ho pure immaginato una super carriera per Dalle Mura. Bene. Quest'anno, le mie fiches, le voglio giocare in particolare su due pedine: Amir Richardson e Nicolò Fortini. Due che, per quello che ho visto o intravisto, possono rappresentare due grandi “sorprese” nella stagione che sta per iniziare.