Adli: 4 lettere, mille colori. Tutte le sfumature di un calciatore atipico

In un calcio moderno, sempre più capriccioso e individuale, un calciatore di gruppo come Yacine Adli fa bene agli occhi. Da ben due anni ha un’associazione ( Association Yacine Adli) che aiuta i ragazzi disagiati della sua città natale, nella periferia di Parigi. Fin da ragazzo si è contraddistinto, oltre per il talento, anche per i rapporti umani, come ammesso dallo stesso Moncada (capo scout del Milan) nel 2020. Il ragazzo arriva a Firenze da esubero dei rossoneri, evidentemente non ha fatto breccia nelle idee di Fonseca, oltre alla tantissima concorrenza presente.

Dal nuovo Zidane all'osservare il divin codino

Nell'estate del 2022, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Lele Adani non si fece pregare nell'usare parole di ammirazione nei suo confronti: "Se ti piace il calcio, non puoi non innamorarti della sua eleganza e della sua classe in campo. Perché Adli è senz’altro un giocatore di classe". Tutto il mondo del calcio riconosce in Adli qualcosa di speciale, da Adani a Paulo Sousa, che lo definì il nuovo Zidane per la tecnica. Ma sapete cosa rispose lui, ai tempi del Paris Saint Germain? "A Parigi mi sono allenato con il figlio di George Weah e Weah senior mi ha detto di guardare come esempio Roberto Baggio, perché da lui avrei potuto imparare molto, e così ho fatto". Adli è un calciatore che ha nelle doti offensive i suoi maggiori punti di forza, come dichiarò lui stesso in conferenza stampa: «Sono un centrocampista atipico, riesco a svolgere questo ruolo in diverse posizioni. Sono bravo nell’ultimo passaggio e so dialogare bene con i compagni». I tifosi sui social network lo chiamano il pittore: non a caso Adli è l’anagramma di Dalí.