A Udine per la Fiorentina c’è il Festival… dell’orrore

A Udine la Fiorentina interpreta il Festival sbagliato
Lorenzo Mazzanti

Al Festival di Udine la platea si lamenta

Viola è l'attesa ospite che non si presenta

In completo arancione arriva la sua imitatrice

Rugani sul palco spaesato come nel magico mondo Alice

Mandragora l'autotune che funziona male

Gudmundsson come Bugo sul palco non ci sale

Kean il Morgan che rimane solo

Ranieri il chitarrista che non sbaglia l'assolo

Brescianini come i Jalisse dai giochi è sempre escluso

Pongracic il Pucci che da Udine esce deluso

Fagioli un Festival dopo le due

Parisi stona canzoni che non sono sue

Harrison nel ritornello ha un calo di voce

Vanoli il presentatore che il pubblico mette in croce

Direttore artistico di una serata fallimentare

Che domenica a Firenze non potrà replicare

Di quella Viola da lui tanto cercata a Udine non ce n'è traccia

Da quando conduce il Festival la sua più grande figuraccia

