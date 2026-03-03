Al Festival di Udine la platea si lamenta
A Udine per la Fiorentina c’è il Festival… dell’orrore
Viola è l'attesa ospite che non si presenta
In completo arancione arriva la sua imitatrice
Rugani sul palco spaesato come nel magico mondo Alice
Mandragora l'autotune che funziona male
Gudmundsson come Bugo sul palco non ci sale
Kean il Morgan che rimane solo
Ranieri il chitarrista che non sbaglia l'assolo
Brescianini come i Jalisse dai giochi è sempre escluso
Pongracic il Pucci che da Udine esce deluso
Fagioli un Festival dopo le due
Parisi stona canzoni che non sono sue
Harrison nel ritornello ha un calo di voce
Vanoli il presentatore che il pubblico mette in croce
Direttore artistico di una serata fallimentare
Che domenica a Firenze non potrà replicare
Di quella Viola da lui tanto cercata a Udine non ce n'è traccia
Da quando conduce il Festival la sua più grande figuraccia
