5 difensori, 3 posti: Pioli ne chiederà un altro? Due identikit e l’alternativa

Il punto sulla difesa 2025/26: dobbiamo aspettarci altro dopo Viti?

Federico Targetti Caporedattore 6 luglio - 11:56

La Fiorentina si sta muovendo alla svelta sul mercato: acquisti e cessioni si susseguono con una celerità alla quale non eravamo abituati, con l'obiettivo di consegnare a Stefano Pioli una rosa quanto più vicina a quella di settembre già al raduno di metà luglio, prima di partire per la tournée precampionato in Inghilterra.

Difesa fatta... o quasi — Ci concentriamo sul reparto arretrato: con le ultime sulle cessioni in prestito con diritto di riscatto di Moreno e Valentini, in rosa rimangono cinque interpreti: Pongracic, Comuzzo, Marì, Ranieri e la new entry Viti, a titolo temporaneo con opzione d'acquisto dal Nizza. Se, come sembra, Pioli vorrà mantenere la difesa a tre adottata nella seconda parte di 2024/25 dal suo predecessore Raffaele Palladino, in teoria mancherebbe un sesto componente, per avere un'alternativa in tutti i ruoli e affrontare al meglio il triplice impegno campionato-Coppa Italia-Conference League. In questo senso, ci sono due identikit che possono fare comodo.

Opzione A e opzione B A sinistra capitan Ranieri e Viti, a destra Pongracic e Comuzzo, al centro Marì: la Fiorentina, sic stantibus rebus, avrebbe bisogno di una riserva dello spagnolo, o ancora meglio di un titolare che possa far diventare a sua volta Marì la sua riserva; oppure, visto che Marì non era in lista UEFA per la fase a eliminazione diretta, si può dar seguito all'esperimento Comuzzo centrale e riempire così quella casella, ma rimarrebbe scoperto il ruolo di terzo di destra con Pongracic. Quindi, tira la coperta di qua o di là, serve un centrale-centrale oppure un centrale destro. A meno che...

L'alternativa — Siccome conosciamo un po' Poli, o almeno il suo passato viola, siamo ben consapevoli che il tecnico emiliano ha una predilezione per la difesa a quattro, e non sarebbe strano se la annoverasse tra le sue opzioni per la prossima stagione. In questo modo, Comuzzo potrebbe fare il terzino bloccato a destra, liberando dall'altra parte la spinta di Gosens. Certo, è opportuno notare che in questo modo rimarrebbero quattro centrali, due per posto, ma sarebbero tre mancini (Marì, Ranieri e Viti) e un solo destro. Ragion per cui, probabilmente, possiamo aspettarci un arrivo anche più avanti nell'estate, da qui al 1 settembre, per mettere a posto definitivamente la terza linea gigliata...