Viola come Wilma nel Commissario Lo Gatto
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Fiorentina-Inter: viola come il commissario Lo Gatto
Ormai data per morta è riapparsa viva tutta d'un tratto
A Ranieri le accuse di averla uccisa
Anche per il socio Kean la pena era già stata decisa
Gosens il giornalista che al commissario mal consiglia
Ndour l'apparizione che produce stupore e meraviglia
Fagioli è come Banfi nell'interpretar la parte
Pongracic nel cucir le scene è al livello delle migliori sarte
De Gea in regia gli dá una preziosa mano
Dodò intramontabile come questo film nel cinema italiano
Parisi e Brescianini l'ironia che lo han portato al successo
Gudmundsson quella scomoda satira che il film si porta appresso
Vanoli lo sceneggiatore che ha ideato il tutto
Geniale nel ridar vita a un personaggio per cui si era già in lutto
A ridosso della Pasqua con lui la Viola è risorta
Smentendo così ai tanti che la davan già per morta
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