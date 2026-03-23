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Fiorentina-Inter: viola come il commissario Lo Gatto

Fiorentina-Inter: viola come il commissario Lo Gatto - immagine 1
Il commento in rima a Fiorentina-Inter. Questa volta i viola sono paragonati a Wilma nel Commissario Lo Gatto.
Lorenzo Mazzanti

Viola come Wilma nel Commissario Lo Gatto

Ormai data per morta è riapparsa viva tutta d'un tratto

A Ranieri le accuse di averla uccisa

Anche per il socio Kean la pena era già stata decisa

Gosens il giornalista che al commissario mal consiglia

Ndour l'apparizione che produce stupore e meraviglia

Fagioli è come Banfi nell'interpretar la parte

Pongracic nel cucir le scene è al livello delle migliori sarte

De Gea in regia gli dá una preziosa mano

Dodò intramontabile come questo film nel cinema italiano

Parisi e Brescianini l'ironia che lo han portato al successo

Gudmundsson quella scomoda satira che il film si porta appresso

Vanoli lo sceneggiatore che ha ideato il tutto

Geniale nel ridar vita a un personaggio per cui si era già in lutto

A ridosso della Pasqua con lui la Viola è risorta

Smentendo così ai tanti che la davan già per morta

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