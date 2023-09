Lasci Firenze, e poi? Come stanno andando i freschi ex viola

C'è chi è già diventato protagonista (pochi in realtà), chi sta facendo fatica a guadagnarsi il posto e chi è ancora in attesa dell'esordio con la sua nuova maglia. Come stanno andando i giocatori che hanno lasciato la Fiorentina nel mercato estivo? Siamo solo all'inizio, ovviamente, e c'è da mettere in conto una fase di ambientamento. E poi c'è chi è stato ceduto solo negli ultimissimi giorni (Amrabat, Jovic, Kokorin, Sabiri) e di fatto deve ancora cominciare la sua nuova avventura. Non li prendiamo neanche in esame, mentre per gli altri andiamo in ordine decrescente in base al minutaggio medio.