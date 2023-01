L’anatroccolo Terzic, il mistero Gollini e Ronaldo l’ingordo

La pagella di David Guetta a cinque personaggi della Fiorentina e non solo.

David Guetta

Eccoci di nuovo qua, in questa situazione da psicologia pura. Nove partite: sette vittorie, un pareggio e una sconfitta, bello no? E invece l’umore tende quasi sempre al grigio scuro, chissà perché. Siccome non ho risposte, frugo tra i pensieri e vado ad assegnare i voti nel pagellone di violanews, sito al quale sono affezionato da sempre e nel 2022 ha visto rafforzare la propria leadership

7 Terzic, brutto anatroccolo. Sembrava un Richards qualsiasi (il calciatore, o sedicente tale, non il chitarrista), tanto che quasi tutti pensavano che non fosse nemmeno degno di essere la riserva di Biraghi. E invece…Se Nostro Signore della Polemica non si sbriga a trovare una condizione accettabile, va a finire che perde pure il posto,

5 Kokorin, ancora tu? Sì, ancora lui. E’ mai possibile che per qualche gol segnato a Cipro, dove il sottoscritto, bravino tecnicamente ma di una lentezza al cui confronto Kubik era Jacobs, avrebbe giocato almeno in serie C, si torni a parlare con rimpianto di quello che poteva essere? Lui ovviamente ci mette del suo, ma noi non potremmo evitare?

4,5 Gollini, mistero. Non tanto per le bischerate che fa, ma per il fatto che ci ride sopra. Cosa provochi tutto questo buonumore non si sa, Forse non aver preso gol dopo due smanacciate da cross innocui che nemmeno l’ottimo Madiai del fu Pit Stop Pizza degli anni ottanta avrebbe concesso alla platea. Vediamo che succederà a Roma , nel pericoloso caso in cui dovesse prendere il posto di Terracciano.

6,5 Benassi, il paziente. Va bene, facile stare ai margini con 80.000 euro netti al mese e non protestare mai, ma nel calcio tutti si sentono creditori di qualcosa, anche se poi alla fine non si capisce bene chi sono i debitori. Ecco, il fatto che questo introverso ragazzo di 28 anni se ne stia buono e zitto pur essendo escluso da tutte le rose viola del Globo ce lo fa risultare particolarmente simpatico

4 Ronaldo, l’ingordo. Triste, mercenario y final, parafrasando il grande Soriano. Li avrà messi da parte due spiccioli per evitare di chiudere la carriera come un Pellé qualsiasi? Una carriera strepitosa come la sua, tra l’altro. Nel suo caso la prima mancanza di rispetto è nei confronti di se stessi e di quello che si è stati