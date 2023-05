La testimonianza: “Tutto prenotato a Basilea, ma non sappiamo se c’è il biglietto”

Essere un vero tifoso comporta impegno e sacrifici. Andare allo stadio e, ancor più, seguire la squadra in trasferta richiede soldi e non solo. Bisogna organizzare le esigenze familiari e gli impegni lavorativi. E poi possono esserci ulteriori difficoltà da mettere in conto, imprevisti o cambi di programma. Vi riportiamo, a tal proposito, la testimonianza di un gruppo di tifosi della Fiorentina pronti a partire per Basilea. Ovviamente hanno dovuto organizzarsi per tempo, prenotando alberghi e spostamenti, chiedendo ferie sul posto di lavoro e tutto il resto. Ma c'è un problema: a 3 giorni dalla partita, non sanno ancora se avranno il biglietto per lo stadio.