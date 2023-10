La scheda dell’arbitro Marcenaro: tanta corsa, pochi fischi

Matteo Marcenaro, 30 anni della sezione Genova, è l'arbitro designato per Lazio-Fiorentina. Al terzo anno di Serie A dimostra una buona prospettiva: ben strutturato, buona corsa e discreta personalità. Oggi Marcenaro dirigerà una delle partite più importanti della sua breve carriera. Fiorentina e Lazio sono due squadre importanti e di buona classifica, questo per lui è un test molto significativo anche per alzare l’asticella nel suo percorso arbitrale, infatti il designatore Rocchi ripone in lui una buona fiducia per questo tipo di gare. Lascia giocare e non fischia assolutamente i mezzi falli, non accetta le proteste e la sua media cartellini è di 3,5 a match. Qualcuno lo ricorderà per quel famoso Juventus-Salernitana in cui annullò il gol di Milik del 3-2 per fuorigioco. L'attaccante della Juventus era tenuto in posizione regolare da Candreva, però l’errore non fu suo ma del Varista Banti .