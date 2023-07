Arthur, la “plusvalenza madre”: il piacere del brasiliano fatto alla Fiorentina

Vedete la foto in copertina? A destra c'è Arthur, centrocampista della Juventus. A sinistra invece...sempre Arthur! Sì, infatti parte già da qui la discussione della notizia di mercato di ieri in casa Fiorentina. I viola infatti, avrebbero sondato il terreno per il centrocampista brasiliano, esubero in casa bianconera . Premettendo che si parla di sondaggi, nulla di più, è giusto analizzare il profilo seguito dalla Fiorentina. Ma le condizioni non sembrano essere delle migliori. Andiamo a studiare la bolla di sfottò e critiche in cui Arthur vive.

La madre di tutte le plusvalenze

Era il giugno del 2020, la Juventus stava per completare uno scambio che avrebbe segnato il futuro della Juventus e anche della Fiorentina. Al centro dell'operazione c'è proprio Arthur, gioiello del Barcellona. Il club bianconero era pronto a cedere un certo Miralem Pjanic. In quell'anno l'operazione fu considerata davvero una mossa incredibile: la Juventus acquista a titolo definitivo il brasiliano (contratto quinquennale per lui) a fronte di un corrispettivo di 72 milioni di euro pagabili in quattro esercizi, più 10 milioni di bonus. Mentre Pjanic è stato ceduto al Barcellona a fronte di un corrispettivo di 60 milioni, pagabili in quattro esercizi con 5 milioni di bonus. Sono 41,8 milioni l'effetto economico positivo nel club bianconero. La plusvalenza di Pjanic, al lordo di questi oneri, ammonta a circa 47 milioni, la seconda più alta nell’era Andrea Agnelli dopo quella di Pogba. Insomma, non serve spiegare che a queste condizioni, sembra davvero un'affare. Ma cosa successe? Questo scambio fu l'inizio delle famose plusvalenze fittizie che hanno portato la Juventus a perdere punti durante questa stagione ed è il motivo per cui la UEFA è pronta ad escluderla dalle competizioni europee e quindi prendere in considerazione il ripescaggio della Fiorentina. Eccolo il semplice "favore" che il brasiliano avrebbe fatto al club viola. Detto ciò, il centrocampista non riuscì ad imporsi nella Juventus di Pirlo commettendo errori su errori. Esempio, il passaggio verticale che regalò la vittoria del Benevento allo Stadium. Da quel momento venne preso di mira dai tifosi bianconeri che dopo il suo ritorno da Liverpool l'hanno accusato di avere quale chilo di troppo e come potete vedere nella foto, non sembrano sbagliare. Nella Fiorentina di Italiano ricoprirebbe il ruolo di regista, ma servirebbe una rigenerazione totale. Vedremo come andrà a finire, ma quella nella carriera di Arthur un po' di viola ci sarà, in un modo o nell'altro.