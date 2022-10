La lezione di Allegri

Il tecnico livornese lo ha affermato con decisione: ci sono le ca-te-go-ri-e. In panchina come in campo. E se due giocatori di categoria superiore come Chiesa e Di Maria sono indisponibili, diventa difficile insistere sul 4-3-3, che pure era l'idea di partenza. Stessa cosa per la Fiorentina: possiamo dire senza timore di essere passibili di cartellino rosso che Ikoné e Saponara sono inferiori come rendimento rispetto agli assentiSottil e Gonzalez (che hanno giocato insieme solo all'andata col Twente: vi ricordate che spettacolo?). Ecco, il 4-3-3 con i giusti interpreti funziona e lo abbiamo visto nella scorsa stagione. Può funzionare anche adesso, ma non senza le due ali titolari. Di certo Allegri ha pensato a questo quando, invece che insistere su Vlahovic da solo con Kostic e McKennie ai lati, ha pensato bene di inserire Milik e passare al 4-4-2. Soluzione questa non definitiva, ma che ha permesso di capitalizzare al meglio le caratteristiche di chi è disponibile, senza cercare di surrogare in qualche modo chi non lo è.