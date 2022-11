La grinta di Cabral, la discesa di Gollini e l’annuncio di Piquè

Le pagelle a tutto tondo di David Guetta dopo la partita della Fiorentina ma non solo

David Guetta

7 Cabral, ovvero l’entusiasmo. Benissimo per i gol in serie, ancora meglio per come ha esultato alla rete di Milenkovic: sembrava avesse segnato lui. Resterà comunque nel cuore dei tifosi per la grinta che ci mette e in questo ricorda Riganò, che segnava di più, ma era serie C e B

5 Gollini, animo ragazzo Qui siamo in vertiginosa discesa, in tutti i sensi. Dal rilancio in chiave europea (c’era chi parlava anche di Nazionale) a riserva di Terracciano, considerato spesso il miglior numero 12 della serie A insieme a Perin e lì ci si fermava. Sembra credere poco nelle sue possibilità

7 Piqué, se davvero lascia davvero, senza ripensamenti milionari. Certo, dopo aver mollato Shakira può succedere di tutto nella vita e quindi cosa vuoi che sia abbandonare il calcio? E’ stato un grandissimo difensore e ora molla la presa con classe: annuncio alla vigilia di una normalissima partita di campionato e arrivederci a tutti

7 Ikoné, corri ragazzo, corri. Se ne sono accorti in pochi, ma sta scalando le posizioni, con umiltà, dote non sempre presente tra i calciatori (leggi alla voce Jovic) e in generale nel mondo. Non è che per diventare bravi bisogna essere per forza umili, ma se sei bravo e umile duri certamente di più. Si aspetta un ulteriore salto di qualità

5 Sarri, il troppo stroppia. Si sa, a noi toscani le parolacce piacciono e per alcuni la bestemmia è un intercalare per me insopportabile per una questione di rispetto verso gli altri. Lui però esagera, a volte sembra quasi lo faccia apposta per alimentare il personaggio che è diventato perché un grande allenatore. Anche meno, grazie. E comunque…quanto mi piacerebbe vederlo allenare la Fiorentina