La Fiorentina opta per “i giorni del condor”

Archiviata con soddisfazione la gara con l'Inter per aver azzeccato sui propri media ufficiali la formazione scelta da Vincenzo Italiano, la Fiorentina fin dal giorno successivo si è fiondata anima e corpo sul mercato. E chissà. Magari questa improvvisa (e benvenuta) accelerazione è arrivata grazie alle parole del mister. “Cosa mi aspetto? Niente, a posto così”. Visto quanto successo in passato, e di nuovo in questo gennaio, quella del tecnico potrebbe essere una strategia finalmente vincente. Aveva chiesto che arrivassero rinforzi il prima possibile, soprattutto in attacco, ed invece il mese di gennaio è trascorso senza che arrivasse nessuno. Aveva fatto presente che a stagione in corso sarebbe stato meglio poter contare su giocatori che conoscessero il campionato italiano e che fossero pronti subito, e come riflesso il club ha trattato uno svizzero che gioca in Germania (Vargas) ed un uruguaiano (Rodriguez) che gioca in Messico. A quel punto il mister deve aver pensato che, dicendo di non aver bisogno di nulla, Barone e Pradè si sarebbero impegnati per fare (ancora) l'esatto contrario.