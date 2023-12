La Fiorentina, il mercato di gennaio e la metafora del “frigo pieno”

Quanta gente!

Mettersi a tavolino e cercare di organizzare il mercato della Fiorentina, in questo momento, non è per nulla semplice. Partiamo dal terzino destro: Mazzocchi, Faraoni o Zanoli? Nomi interessanti, ma senza la partenza di Pierozzi niente sarebbe possibile. Quando torna Dodò? Kayode può giocarle tutte? Tutti interrogativi leciti, ma prendere un giocatori per solo 4-5 mesi non è semplice, soprattutto dal punto di vista del giocatore stesso. Non cambia la situazione sugli esterni: Ikonè, Sottil e Brekalo. Chi vendi? In questo momento, nessun club sembra interessato agli esterni viola. Forse si sta muovendo qualcosa per Brekalo, l'unico che arrivato praticamente a zero, può essere ceduto più facilmente. Solo e soltanto dopo una partenza si potrà investire perchè Koaumè si, starà via per un mese circa, ma poi tornerà. E come si fa a gestire 6 esterni insieme? Per quanto riguarda l'attacco, la coppia Nzola e Beltran accompagnerà la Fiorentina per tutta la stagione, salvo incredibili ribaltoni. L'ex Spezia, molto probabilmente, dirà no alla Coppa d'Africa e in questo modo, le difficoltà numeriche di Italiano sarebbero risolte. Anche se, qui si apre un grande punto interrogativo: se arriva un'offerta importante dall'Arabia per Nzola? Cosa farà la Fiorentina? Con chi lo sostituirà? Non sono domande così scontate, come non lo sarà la risposta. A breve il frigo della Fiorentina verrà aperto e quello che molti si chiedono è se, quando verrà richiuso, il cibo al suo interno sarà sempre lo stesso.