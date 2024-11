La Fiorentina di Palladino è il nuovo Bologna di Thiago Motta?

Anche il modo in cui sono state costruite le due squadre presenta differenze sostanziali. Sartori, in quell'anno, optò per nomi poco conosciuti, che si rivelarono veri talenti. Tra questi, l'esplosione di Zirkzee, reduce da un anno deludente in Serie A all'ombra di Arnautovic. Quello che invece hanno messo insieme Pradè e Goretti quest'anno è qualcosa di incredibile: giocatori ben noti, "scartati" (Palladino ci perdonerà) dai loro club, che a Firenze hanno ritrovato una nuova giovinezza. Da Kean a De Gea, passando per Cataldi, questa Fiorentina ha tutte le carte in regola per fare meglio del Bologna di Thiago Motta.