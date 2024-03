La Fiorentina c’è ma con tutti i suoi limiti

Premessa: sono tra quelli che, alla vigilia, avrebbe firmato con convinzione per un punto. E non è questione di poca ambizione, di scarsa voglia di sognare o di pessimismo cosmico. E' questione di sano realismo e di semplice analisi di fatti e valori. Per questo insomma, considerando che il Torino è una squadra più o meno equiparabile alla Fiorentina, che è forse una delle formazioni più “antipatiche” con cui avere a che fare e che in casa sua hanno vinto solo Inter (che fa un campionato a parte) e Lazio (ma, come avrebbe detto Prandelli, in una partita strappata col “passamontagna”) tornare a casa con un pareggio poteva essere tutto sommato accettabile. Ogni gara però ha una storia a sé e quella di ieri per i viola si è trasformata da partita scomoda e da archiviare con moderata a soddisfazione a grande occasione sprecata.

L'occasione sprecata

Il riferimento, ovviamente, è a quel secondo tempo giocato per intero con un uomo in più. Una gentile concessione dell'arbitro Marchetti (inguardabile, sinceramente, la sua conduzione) che la banda di Italiano non ha saputo sfruttare. Il motivo? Si torna sempre lì: qualità e personalità. In situazioni del genere infatti, quando gli avversari si chiudono e trovar spazi diventa impossibile, diventa fondamentale avere qualcuno che sappia tirar fuori qualcosa di più. Qualcuno, per intendersi, che con una giocata individuale rompa schemi ed equilibri. Per farlo, appunto, servono qualità e personalità. Due paroline magiche, che non rientrano esattamente nel vocabolario della Fiorentina. Certo, ci sono Bonaventura e Nico Gonzalez. Non a caso le uniche occasioni le hanno costruite loro. Soprattutto l'argentino però, in certe serate, dovrebbe fare molto di più. Dovrebbe capire il momento, caricarsi i compagni sulle spalle, rischiare. Ieri invece, e non è la prima volta, è rimasto troppo a lungo nascosto. Se si vuol stare in alto però, non si può sperare che sia sempre uno di questi due a risolvere i problemi. Così come non può sempre bastare il vero punto di forza che, negli anni, l'allenatore ha costruito: il gioco.