La Fiorentina camaleontica di Italiano: adattarsi per poter sopravvivere

Questa sera, la Fiorentina camaleontica di Italiano lotterà per la sopravvivenza. Adattarsi per poterci credere, adattarsi per poter vincere

"Se una squadra ha voglia di determinare e tutti ne sono convinti può venire fuori quanto visto", così Italiano si riferisce alla vittoria del "non più suo" Spezia l'anno scorso, proprio contro i rossoneri. Voglia, determinazione e convinzione. Tre spetti che anche la Fiorentina dovrà assolutamente mettere in campo contro il Milan per superare tutte le difficoltà del caso. Dall'addio improvviso di Gattuso, al "terremoto" Vlahovic, a vari infortuni giornalieri questa squadra ha dimostrato di sapersi adattare per affrontare qualsiasi difficoltà. Infondo, è dal modo in cui si superano gli ostacoli che si valuta la vera forza di in gruppo e la Fiorentina camaleontica di Italiano lo sa molto bene. Adattarsi per poter sopravvivere, adattarsi per poterci credere, adattarsi per poter vincere.