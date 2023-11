Il Derby del ‘briscolino’, una super Fiesole. Ecco Colpognoni

Le due squadre si equivalgono come valori, tanto che siamo vicini in classifica, entrambi gli allenatori sono due martelli, lavorano molto bene, loro spendono meno di noi in campagna acquisti, grazie alla sapienza di Giovanni Sartori, vero scopritore di talenti ed ex mago del mondo Atalanta. Uomo che mi sarebbe piaciuto veder lavorare alla Fiorentina, visto anche la costruzione del Viola Park. Poi ci pensa Nico a chiudere la pratica con un rigore calciato magistralmente, per un fallo fatto sul mio Jorko, giocatore con mezzi illimitati che non capisco perche' se li tenga mezzi per se'. Godiamoci ora questa felice sosta, quest'anno con le vittorie su Napoli e Bologna ci possiamo godere questi giorni con tranquillita'.

Una super Fiesole — Che dire a questi ragazzi, bravi e grazie. Dopo le nobili gesta in quel di Campi, ad aiutare le famiglie alluvionate, ad aver disertato lo stadio contro di Lei, per una partita che non doveva essere giocata, ma molti tifosi viola non hanno rispettato questo patto di fratellanza, entrando lo stesso, si ripresentano ieri con il Bologna per festeggiare i 50 anni del tifo organizzato in Fiesole e spingere alla vittoria la Fiorentina. Una coreografia da brividi, un bendierone meraviglioso con tre volti dipinti che raffigurano gli Ultras 73, il Collettivo e l'Unonoveduesei. I gruppi che in ordine cronologico hanno rappresentato la storia della Curva Fiesole, con molti onori e oneri, con tanti fratelli che ci guradano da lassu', con amicizie che portiamo avanti da sempre. Striscioni dedicati al gesto di capitan Biraghi, al ricordo di Gabriele Sandri, ieri ricorreva sedici anni dalla sua scomparsa, agli ANGELI DEL FANGO che hanno dato una gran mano a Campi. Ricordo a chi non lo sapesse, che in Fiesole c'e' sempre stato un club guida con accanto tanti gruppi intorno, con un bello spirito democratico e condiviso da tutti. Questi ragazzi dell'Unonoveduesei si sono dimostrati sempre presenti quando c'e' stato da aiutare dei fratelli nel circondario fiorentino, raccolte per bambini da operare con interventi costosi, ingiustizie come quelle subite da Ricky e da Bruno Beatrice..... Insomma, i Grandi leader della Fiesole come Pompa, Pampa, Valter Tanturli, Stefano Sartoni ed altri, hanno lasciato la curva in ottime mani.... Fiero di voi. Grazie

Colpognoni — Il buon Giancarlo Antognoni mi perdonera' per averlo scomodato, forti e belli come lui non ho mai visto nessun calciatore, soprattutto con la naturalezza che faceva giocate difficili, una corsa unica paragonabile alla terrazza del piazzale Michelangelo. VAGAMENTE, il buon Andrea Colpani me lo ricorda,nato a Brescia il 11 maggio 1999,24 anni, alto 1,84 m per 70 kg. Convocato per la prima volta in nazionale da Spalletti, e' uno spettacolo vederlo giocare, quando c'e' da fare una giocata difficile lo fa con una semplicita' unica, ha la corsa pulita e fluida,capello lungo come Giancarlo. Quel Vagamente va letto bene, altrimenti vieni subito travisato a piacere da chi vuole fare polemica, quando vedro' Giancarlo provero' a domandarglielo di questo leggero paragone, questa leggera somiglianza nei miei occhi. Sottolineo leggera. Sicuramente e' un giocatore destinato ad un mercato costoso, se avessi i soldi di Rocco un regalino lo farei al popolo viola: PRESIDENTE, CI PENSI!!!

