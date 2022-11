La famosa giocata “alla Saponara”: il fedelissimo di Vincenzo Italiano

L'arrivo alla Fiorentina di Vincenzo Italiano ha permesso a Riccardo Saponara di essere confermato in maglia viola. Finalmente, dopo tanti problemi fisici che non gli hanno permesso nella sua carriera di raggiungere i massimi livelli, ha la possibilità di sfruttare la sua esperienza e classe cristallina per incantare il popolo viola. In pochi nel calcio italiano hanno il tocco del trequartista della Fiorentina, ancor meno la mentalità nel fare determinate giocate. L'assist a Jovic contro la Salernitana è stato un vero e proprio spettacolo, inimmaginabile per molti. Il numero 8 ha dimostrato di tenere tremendamente a questa maglia, l'esempio? L'esultanza sul gol del centravanti serbo. Mentre tutti erano a festeggiare in gruppo lui si è diretto davanti ai vetri della Fiesole a baciare lo stemma sulla maglia . Un gesto che i tifosi fiorentini adorano e che sicuramente non dimenticheranno facilmente.

Saponara, più che un uomo spogliatoio

Oltre ad essere un giocatore fondamentale per lo spogliatoio, nelle ultime apparizioni ha dimostrato di essere una pedina importante anche a gara in corso per la squadra. Spesso e volentieri quando entra in campo l'atteggiamento dei compagni cambia. Basti pensare all'esultanza dello scorso anno di un giocatore che a Firenze ormai non è più ben visto, Dusan Vlahovic, dove si inchina davanti al compagno facendo il gesto come per togliersi il cappello. Adesso ci sarà da affrontare una delle squadre più forti del campionato, per poi attendere quasi due mesi prima di rivedere in campo la Fiorentina. "Possiamo metterli in difficoltà e ottenere qualche punto", queste le sue parole nell'ultima intervista rilasciata dal giocatore, sperando che possa regalarci una perla come quella dello scorso anno nella partita al Franchi proprio contro i rossoneri.