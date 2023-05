La delusione viene dalle fasce: i numeri di Gonzalez e Ikoné

Tra i giocatori che hanno deluso ieri sera contro il Basilea troviamo i due esterni titolari Nico Gonzalez e Jonathan Ikoné che avrebbero dovuto creare la superiorità sulle fasce per cercare di scardinare la difesa granitica degli elvetici. Vediamo i dati della loro partita tratti da wyscout.com. Per l'argentino una serata decisamente sotto il suo standard stagionale con solo un dato migliorativo (gli intercetti di palla). Ikoné invece qualche dato positivo rispetto alla stagione c'è anche perché non è che il francese abbia brillato.