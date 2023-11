Una coreografia piena d’amore e gli scarpini di Yerry ‘Dino’

Una coreografia inzuppata d'amore

I ragazzi ci hanno provato, a spedire a tutti i tifosi viola una grande opportunita', disertare lo stadio per stare vicino al dolore delle famiglie alluvionate, per far capire al sistema calcio che non si puo' far finta di niente per una tragedia accaduta nelle mura della citta' metropolitana di Firenze. Quel rettangolo centrale alla Fiesole vuoto, e' stata la piu' bella coreografia di sempre, intrisa di Amore per la nostra Firenze, di rispetto per tutti i comuni che hanno subito danni ingenti, per Campi Bisenzio, feudo viola, che ci ha regalato tifosi e ultras storici, nonche' il grande Narciso Parigi. I ragazzi della Fiesole si sono rimboccati le maniche ed hanno aiutato in maniera tangibile le famiglie in difficolta', hanno portato loro anche un abbraccio e un sorriso di conforto, che pensate che abbiano goduto a non essere presenti sulla loro balaustra? Era un occasione unica, di fronte alla squadra che rappresenta da sempre il potere, che e' quasi immune di fronte a tutte le vicende che viene coinvolta, quella che percepisce piu' soldi dalle tv a pagamento che comandano il sistema calcio, lasciargli lo stadio vuoto sarebbe stato come tornare nel 1530 quando prendemmo per il sellino le truppe francesi che ci assediavano, ma forse i fiorentini DOGC sono una specie in estinzione, come tante specie di categoria di questo mondo. Adesso che nessuno si provi a dire che la causa della sconfitta sia dovuta al mancato apporto della Fiesole, altrimenti contattatemi che vi passo il numero di ottimi psicoterapeuti.