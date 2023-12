L’addio di Nzola sarebbe una sconfitta per tutti, ma se arrivassero 15 milioni?

Pazienza o bocciatura? La prima parte della stagione di M'Bala Nzola oscilla fra questi due opposti. Inutile nasconderlo, la delusione e il malcontento intorno all'ex Spezia è evidente. I tifosi della Fiorentina non sembrano disposti a perdonare altro all'attaccante "voluto" da Italiano. Ecco, giusto chiarire un aspetto. Quel "voluto" va sempre messo in tra virgolette. Certo, Nzola piace a Italiano, è un suo pupillo dai tempi del Trapani. Ma prima di usare il verbo "volere" è giusto scoprire a chi ha detto "no!" Vincenzo Italiano per preferire l'attaccante attuale. Difficile che siano stati Haaland o Lukaku . Detto ciò, la cessione di Nzola sarà comunque una sconfitta per tutti.

Ma con 15 milioni...

L'addio di Nzola sarebbe una sconfitta per tutti: dirigenza, allenatore e tifosi. La Fiorentina ci ha puntato e cederlo a gennaio sarebbe una forte ammissione di colpa, di cui il primo a pagare sarebbe Italiano. Già il tecnico viola non gode di una buona "critica", se così possiamo definirla, in caso di addio di Nzola sarebbe un vero e proprio attacco continuo al tecnico, che fino ad oggi ha fatto di tutto per difenderlo. Insieme a lui, fallirebbe la società, che ha sempre e anche giustamente difeso il suo attaccante. Infine, sarebbe anche un fallimento per i tifosi viola e quella parte del Franchi che fino ad oggi, non ha mai veramente accolto l'ex Spezia in modo adeguato. A Beltran viene perdonato tutto, perchè a M'Bala no? Comunque, queste sarebbero ipotesi applicabili solo nel caso di una cessione. Ad oggi, sembra davvero un'opzione remota, soprattutto dopo il no del giocatore alla convocazione dell'Angola valida per la Coppa d'Africa. E qui, la domanda principale è una sola: e se arrivasse un'offerta da 15 milioni? Considerando i 12 milioni utilizzati per portarlo a Firenze, 15 sembra la cifra esatta per un suo addio. Chi potrebbe sborsare tale cifra? L'Arabia Saudita ovviamente, con uno stipendio a doppia cifra.Ovviamente, la volontà del giocatore, nel caso, sarà fondamentale. E poi una sua cessione aprirebbe un altro interrogativo: chi al suo posto? Non è semplice trovare un centravanti, a gennaio, a 15 milioni e che migliori la situazione attuale dell'attacco viola. Insomma, il presente si chiama M'Bala Nzola e la speranza di tutti, chi più e chi meno, è che il futuro non cambi nome.