Kokorin, casa madre Firenze: e se la permanenza restasse realtà?

Il destino sembra segnato, ma nel calcio, si sa, non c'è niente di scontato. E allora anche la permanenza di Kokorin a Firenze potrebbe... restare realtà. Il russo, reduce dall'esperienza cipriota all'Aris Limassol durante la quale ha messo a referto tredici gol in campionato, si è giocato alla grande le sue carte nella preparazione estiva conclusasi pochi giorni fa con l'amichevole contro l'Ofi Creta. Tanta voglia di mettersi in mostra, tante belle giocate e, ciò che più conta, tre gol. Bottino di tutto rispetto per una pre season.