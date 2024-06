Kean, la seconda “responsabilità” di Palladino: o bene bene o male male

Se non altro, Palladino non ci resterà indifferente: o gli faremo enormi complimenti per aver vinto queste sue scommesse e per essersi esposto con coraggio (a differenza di chi si accontenta di fare un punto in più della stagione precedente), oppure su di lui calerà la mannaia della critica. È inevitabile. Così come è inevitabile, per noi, sperare nel primo esito.