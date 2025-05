Kean e Gudmundsson più no che sì: col Bologna è emergenza. Ipotesi Colpani

Se avete qualche presenza e qualche gol anche nelle serie minori del calcio dilettantistico, potrebbe non essere una brutta idea mandare il vostro curriculum in via di Ripoli per la partita di domenica prossima. Scherzi a parte, in una partita importantissima per le sorti della stagione della Fiorentina, Palladino dovrà fare i salti mortali per inventarsi qualcosa e trovare una soluzione per quanto concerne il reparto d'attacco contro il Bologna.