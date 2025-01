L'intrigo attorno alla vicende Kayode, quali strade hanno preso gli altri club in Italia?

Micheal Kayode direzione Brentford. Questa sembra essere la destinazione più papabile per il terzino viola, ai margini (almeno a livello di titolarità) in questa Fiorentina. Durante questa sessione di calciomercato si è parlato di diverse squadre interessate a lui, anche e soprattutto in Italia: Roma, Parma e Como su tutte: cosa è successo?