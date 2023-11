Kayode e Beltran non recuperano. Cambio di modulo e cessioni: due barzellette

Dove giocherà la Fiorentina?

E non basta. Ci sono anche quelli che vedono Italiano al Napoli o su altre panchine. Ovviamente l’estate prossima. Inutile dire che ad oggi non c’è niente, ma che Italiano piaccia a molti cominciare da De Laurentiis è una cosa arcinota, lo sanno anche i sassi. Non leggo il futuro, non so come andrà, appena saprò qualcosa lo troverete scritto qui, oggi posso solo ricordare che l’allenatore viola ha il contratto in scadenza con rinnovo automatico in caso di conquista del sesto posto. Veniamo a un’altra barzelletta: il restauro del Franchi. Il comune ha deciso di fare i lavori al "Padovani", ma siamo sempre ai buoni propositi e alle veline. Non c’è un progetto esecutivo, solo l’ok del consiglio, non ci sono lavori appaltati, la Fiorentina non sa nulla di nulla. Si sa solo che il comune vuole ampliare lo stadio del rugby anche se non ce n’era bisogno (lo dicono anche quelli del rugby), si pensa di portarlo a settemila posti per ospitare anche il calcio con tribune temporanee e una spesa di dieci milioni di nostri euro. Spesa inutile a prescindere ma soprattutto se la Fiorentina non costruirà altre tribune temporanee per una spesa di oltre quattro milioni. E per ora è un duro no. Tutto questo senza uno straccio di progetto, lo ripeto: la Fiorentina non sa niente di niente. Entro marzo la società viola dovrà comunicare alla Lega dove giocherà l’anno prossimo e nessuno ad oggi lo sa. Il comune prima di partire con il Franchi si sarebbe dovuto preoccupare della Fiorentina, di dare una casa alternativa, con la solita improvvisazione è stato fatto esattamente il contrario. Come finirà? Di sicuro con un bagno di sangue economico per la società viola (si calcola una perdita di dieci milioni l’anno), problemi tecnici perchè per due anni (se va bene) la Fiorentina giocherà fuori casa, e disagi per i tifosi. Praticamente il caos, ma l’ottimismo nardelliano ha sempre eco e sponde. La verità è una sola e piuttosto triste: oggi alla domanda dove giocherà la Fiorentina nessuno sa rispondere. E marzo è domani.