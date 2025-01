Kayode al Brentford, avrà spazio? Ecco le gerarchie e le speranze di riscatto

Michael Kayode sarà l'ennesimo giocatore italiano che si trasferirà in Premier. Andrà a rinfoltire la truppa azzurra, già composta da giocatori di livello come Calafiori, Udogie e Vicario. Lo farà al Brentford, una delle piccole realtà della Premier degli ultimi anni. Un modello tra i mgiliori in Inghilterra , che in pochi anni ha scalato le gerarchie, partendo dalla quarta serie. Dall'arrivo nel massimo campionato inglese, datato ormai 2021 le bees (api), hanno sempre disputato ottimi campionati, lanciando giovani, e puntando tutto sulla figura del tecnico, Thomas Frank

Kayode avrà spazio?

I tifosi viola dovranno tenere d'occhio le prestazioni di Kayode in Premier, dato che il classe 2004 è in prestito con diritto di riscatto. Frank è un tecnico molto duttile, in grado di passare senza problemi dalla difesa a 3 a quella a 4, adattandosi all'avversario di turno. Il Brentford è una squadra fisica e diretta, che si basa sul genio del trio offensivo, Damsgaard (si, l'ex Sampdoria), Wyssa e soprattutto Mbeumo. La fascia destra vede come principale concorrente di Kayode il danese Roerslev, elemento di buona corsa, ma non irresistibile. L'alternativa è il centrale Ajer, spesso adattato a destra come opzione conservativa. Kayode avrà assolutamente minuti e oppurtunità, soprattutto se sarà in grado di sfruttare gli spazi aperti da Mbeumo, l'attaccante camerunense che agisce sul suo lato, vero e proprio crack in questa stagione di Premier. Ci sarebbe anche Hickey, vero talento, ma infortunatosi gravemente ad inizio stagione, spendibile su entrambi i lati. Le possibilità che l'ormai ex viola faccia bene ci sono, e di conseguenza di ottenere i 17 milioni del possibile riscatto.