Javi Martinez: mentalità vincente e… infortuni. Pro e contro del basco

Esperienza, spessore internazionale, ma anche una serie infinita di problemi fisici che ne hanno condizionato gli ultimi anni della carriera. Un giocatore tanto solido in campo quanto fragile, visti i numerosi infortuni che negli ultimi anni hanno accompagnato la sua avventura al Bayern Monaco. E’ Javi Martinez (LA SCHEDA) il giocatore giusto per la Fiorentina? In una squadra che cerca conferme e leader in grado di supportare i più giovani, il basco non si può discutere: grande senso tattico e piedi da centrocampista, prima che Pep Guardiola ne arretrasse il suo raggio d’azione e dirottarlo al centro della sua difesa a tre, ma anche una tenuta non propriamente di ferro.

Sarà un mercato alla ricerca dell’esperienza. Altro affare alla Ribery?

Sì, perché tra un crociato, numerosi guai muscolari, una clavicola rotta e altri problemi assortiti l’ex Atletico Bilbao ha saltato metà delle partite del Bayern dal 2012 a oggi. Ciò nonostante, Javi Martinez si è messo in bacheca ben diciannove trofei, tra cui una otto campionati tedeschi consecutivi e una Champions League da protagonista nel 2013. A fargli da sponsor, Franck Ribery, con cui ha condiviso lo spogliatoio baverese per sette anni. Ma in una Fiorentina ambiziosa con il nuovo corso di Rocco Commisso e alla ricerca di una guida, la sua mentalità vincente servirebbe come il pane. E chissà che il francese non possa mettere lo zampino in questa (e in altre) trattative: per rilanciare l’immagine dei viola, colpi del genere riaccenderebbero l’entusiasmo dei tifosi.

