Italiano ha un nuovo jolly: Castrovilli il tuttofare

Castrovilli, il jolly di Vincenzo Italiano

Matteo Bardelli

Vincenzo Italiano e la Fiorentina, dopo una lunghissima attesa, finalmente potranno tornare ad usufruire delle grandi qualità tecnico-tattiche di Gaetano Castrovilli. Il numero dieci è tornato in campo nella gara amichevole contro il Lugano e ripreso gli allenamenti poco prima della sosta dedicata al Mondiale in Qatar. Superare questo infortunio non sarà stato sicuramente semplice, soprattutto a livello mentale, anche se il calciatore ha raccontato più volte come tutto questo sia stato possibile grazie all'affetto che riceveva ogni giorno.

Dove giocherà Castrovilli? — Prima della sosta, la Fiorentina aveva dato il via a dei cambiamenti radicali a livello tattico, passando al 4-2-3-1, formato da due mediani e un trequartista, così da garantire maggior supporto alla punta. Nella linea più bassa, senza troppi giri di parole, la pedina insostituibile sarà Amrabat. Al suo fianco c'è molta concorrenza e Castrovilli potrebbe essere una delle rivelazioni più interessanti. Partendo da una zona più bassa del campo, il numero dieci garantirebbe qualità palla al piede e pura liberà di inventare, usufruendo, in fase difensiva, della grande forza fisica del marocchino. Inoltre, potrebbe giocare anche più avanzato, a scapito di Bonaventura e Barak, entrambi comunque capaci di ricoprire il ruolo più arretrato e sfruttare la grande imprevedibilità dell'ex Bari in zona gol.

Castrovilli, tra il contratto e il recupero — Passando alle cose formali, Gaetano Castrovilli ha un contratto in scadenza nel giugno del 2024. Le operazioni di rinnovo potrebbero non essere una passeggiata, anche se il centrocampista ha sempre dichiarato amore a Firenze e la Fiorentina. Come primo passo dovrà riprendersi il suo posto da titolare, così che la dirigenza gigliata possa studiare una soluzione ottimale per soddisfare le sue esigenze. Per riaverlo al 100% ci vorrà sicuramente del tempo, perché dopo uno stop così lungo la prima cosa a cui dar peso è la calma. Le troppe aspettative non lo aiuterebbero, anzi, lo metterebbero in una situazione più complicata di quel che si possa pensare.