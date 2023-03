Italiano ha trovato i suoi titolari, ma con la Cremonese servirà il turnover

Il secondo tempo di giovedì sera lo ha detto chiaramente: alcuni giocatori devono rifiatare

Alessandro Bracali

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano lo aveva detto subito dopo il fischio finale di giovedì sera, al termine del match contro il Sivasspor: occorre recuperare in fretta e pensare alla Cremonese. Come abbiamo visto in questa stagione, ma anche nella passata quando i viola dovevano giocare tre partite in una settimana, il tecnico gigliato evidenzia sempre, senza troppi giri di parole, la difficoltà del dover preparare in pochissimo tempo, magari con un solo vero allenamento a disposizione, una gara ufficiale. E, statistiche alla mano, purtroppo troppo spesso queste difficoltà sono state poi riscontrate in campo.

Amrabat e Nico in panchina, perché no? — Ecco che allora domani allo Zini, in casa di una Cremonese quasi spacciata ma che da qui a fine campionato non regalerà niente a nessuno, la Fiorentina non può permettersi di sottovalutare l'impegno né di giocare a mezzo servizio. I viola devono continuare assolutamente la loro striscia positiva per non sprecare la bella doppietta ottenuta contro Verona e Milan. Il secondo tempo contro il Sivasspor lo ha detto chiaramente: contro gli uomini di Ballardini serviranno forze fresche, almeno dal 1', per puntare ai tre punti. Italiano nelle ultime settimane sta dando continuità ad un gruppo ristretto di quattordici-quindici calciatori da cui attinge per stilare la formazione titolare, ma domani, giocoforza, dovrà allargare il suo raggio d'azione. Non sarebbe un'eresia, ad esempio, lasciare in panchina ad inizio partita sia Sofyan Amrabat che Nico Gonzalez, due che stanno tirando la carretta da tante settimane consecutive e che sono apparsi in difficoltà due giorni fa. L'argentino, ad esempio, dopo una prima parte di stagione da spettatore, nel 2023 sta giocando tantissimo ed è sempre partito come titolare dallo scorso 29 gennaio, giorno di Lazio-Fiorentina.

Ritorna Milenkovic — Del resto, c'è da pensare anche alla battaglia di giovedì prossimo. E allora, per sfidare la Cremonese Milenkovic, Barak e Cabral sono in rampa di lancio. Davanti, poi, perché non puntare come esterni su Christian Kouamé e sull'ormai recuperato Riccardo Sottil, entrambi autori di ottimi spunti contro il Sivasspor. A centrocampo scalpitano Castrovilli, Bianco e Duncan. Italiano ha ampia possibilità di scelta, tranne che, ovviamente, nel ruolo di terzino sinistro: con Terzic infortunato e Cristiano Biraghi squalificato per il match in terra turca, contro i grigiorossi in quella zona di campo rivedremo quasi sicuramente il capitano.