Italiano e le ‘sliding doors’ viola

Cosa sarebbe successo se Italiano fosse passato lo scorso anno al 4-2-3-1? Lo scoprirete leggendo

Saverio Pestuggia

Forse molti di voi ricorderanno il film Sliding doors pellicola del 1998 con la protagonista GwynethPaltrow che incorre in un contrattempo prima di salire sulla metropolitana. Il regista immagina cosa sarebbe successo se le porte della metro fossero rimaste aperte e se invece si fossero chiuse davanti alla bionda protagonista. La storia narrata ha varie vicissitudini che portano ad un lieto fine.

E la Fiorentina? — Vi starete già chiedendo dove voglio andare a parare con questo paragone. Ebbene torno indietro di un anno quando nella rosa della Fiorentina c’erano due giocatori perfetti per giocare in coppia davanti alla difesa: Lucas Torreira e Sofyan Amrabat e questa mia ipotesi è supportata dal grande campionato giocato dal marocchino in coppia con Veloso al Verona e dal modo di giocare di Torreira. Ma le porte del centrocampo viola sono rimaste chiuse e la coppia non si è mai formata. italiano, forte delle sue esperienze passate, ha confermato il suo centrocampo a tre e non ha mai pensato ad una nuova sistemazione per la sua Fiorentina che poi alla fine ha raggiunto l’obiettivo Europa. La società ci ha spiegato che la mancata conferma di Torreira era dovuta anche al buon finale di campionato di Amrabat sempre nella posizione di play basso avallando così il credo del suo allenatore.

Se invece le porte del centrocampo viola si fossero aperte allora come è successo adesso forse qualche valutazione sarebbe cambiata. Vincenzo Italiano dimostrandosi tecnico intelligente ha capito che qualcosa doveva essere cambiato in una Fiorentina che stava battendo in testa da inizio stagione. Ecco che tra le varie cose, la porta del centrocampo a due si è aperta con i viola che sono passati al 4-2-3-1 ed hanno ripreso a viaggiare di gran carriera.

Il lieto fine della commedia avrebbe come epilogo il ritorno di Torreira in coppia con Amrabat, ma accontentiamoci che Sofyan almeno finisca la stagione a Firenze e che i viola continuino a macinare punti come prima della sosta. D’altra parte cosa direbbero i Monthy Python in questo caso? La risposta è una sola “Nessuno si aspetta l’inquisizione spagnola”.