Italiano e il Bologna: una sfida da Champions. Ma Firenze gli mancherà

Ora la Champions

E di Firenze si è parlato tanto anche nella pancia del Dall’Ara. “Sono cambiato tanto, non so se in meglio o in peggio. Ma nella mia avventura a Firenze sono cambiato sotto tutti i punti di vista”. Siamo d’accordo: oggi Italiano è un tecnico da Champions League, competizione che affronterà per la primissima volta e l’emozione sul suo volto è sempre stata percepibile durante la conferenza stampa. Certo, la missione non sarà facile perché, se è vero che la piazza rossoblù non gli chiederà certo di vincere la coppa dalle grandi orecchie, è altrettanto vero che non sarà semplice proseguire nel solco tracciato da Thiago Motta. Vincenzo Italiano, però, è uno che ama le sfide difficili, lo era riportare una squadra che si salvava nelle ultime giornate a giocare nei palcoscenici europei, lo è stata fare un percorso straordinario che ha portato la Fiorentina a giocarsi tre finali in due anni. Un percorso che lo stesso Italiano ha voluto rivendicare anche questa mattina ben conscio che, evidentemente, più di qualcuno non gli abbia riconosciuto i giusti meriti.