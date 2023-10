Italiano come Zorro deride il sergente Garcia

Vincenzo: fare esordire Comuzzo, in una bolgia come quella del Maradona , e' stata una mossa da Grande Timoniere della nave viola, dando al diciottenne una grande gioia, in un giorno indimenticabile per lui. Sicuramente il sor De Laurentis si sara' morso le mani, per quell'occasione mancata di portarlo all'ombra del Vesuvio, Italiano e' pronto per un grande club, che si potrebbe chiamare Fiorentina.

Parisi e…”quel piccolo errorino” — Il buon Fabiano, intervistato nel dopo gara, emana una grande sicurezza e autostima definendo PICCOLO ERRORINO, quello sul rigore di Oshimen. Rincara la dose dicendo che l'assist a Nico, per il terzo gol, ha cancellato quell'imperfezione. Sono parole da veterano, da giocatore molto sicuro dei propri mezzi, da uomo sul quale puoi contare.

Sicuramente la fascia sinistra puo' dormire sonni tranquilli, Parisi e Biraghi sono la migliore coppia in rosa per coprire il ruolo da vecchio 3, non sono un denigratore seriale del capitano, penso che alternandoli ci potranno dare grande soddisfazioni, uno e' un giovane motorino perpetuo che sicuramente giocando migliorera' su qualche aspetto da perfezionare, l'altro e' un veterano che e' meno forte nella fase difensiva ma ha un piede sinistro quasi da trequartista, che calcia benissimo le punizioni ed ha carisma nello spogliatoio. Facciamoci servire dal mister, ci pensa lui.

Una piacevole area di sosta — Sara' come fermarsi in autostrada dopo 300 km percorsi di notte, ti sciacqui il viso, fai la pippi', prendi un bel caffeino, prendi un po d'aria naturale per poi ripartire verso il tuo traguardo. E' una delle prime volte che andiamo in sosta, causa impegni nazionale, con una vittoria prestigiosa.Nel dopo San Siro, serata dura da digerire, sono trascorsi 15 giorni pieni di polemiche e critiche, questa volta ha precisato il Mister in sala stampa,ci siamo guardati prima della partita di Napoli e abbiamo fatto un patto perche cio' non riaccadesse. Finalmente, ricaricheremo le pile, da terzi in classifica insieme ai Brutos, con 8 partite giocate, 18 punti fatti, 18 gol realizzati, 11 gol subiti, ci precedono il capolista Milan a 21 punti e l'Ambrosiana a 19 punti.

Solo quest'ultima , con 21 gol, e' davanti a noi come miglior attacco. La squadra, avra' cosi il tempo, per coloro che non andranno in nazionale , di lavorare su schemi , cementare ancora di piu' il gruppo, farsi trovare pronti per la partita casalinga tra quindici giorni contro l'Empoli. Gara non facile, visto quello che rappresenta per loro, per la loro difficilissima posizione in classifica. Dobbiamo crescere un po come pubblico, capire che non esistono match facili, che dobbiamo goderci questo felice momento, non facendo voli pindarici ma aiutando la squadra con calore e tifo sugli spalti.

50 anni fa nascono gli Ultras viola — Il 14 ottobre del 1973,di ritorno da una trasferta da Genova, nacquero gli Ultras Viola, ragazzi di San Frediano, Coverciano, Campi e altre zone di Firenze, si radunarono al Bar Coba in san Frediano, fondando gli Ultras. Dalla prima partita in casa ,alla quale fecero parte, liberarono la Fiesole dalla presenza di altre tifoserie, facendola diventare la casa del tifo viola organizzato . Avevo solo 6 anni, ricordo solo che le prime partite ,alle quali ho assistito, stavo molto piu' a guardare loro che la partita, quei fumogeni pestiferi, quelle bandiere stupende, tamburi, personaggi unici che oggi non avrebbero potuto fare tutto cio' con le restrizioni presenti.

Oggi sono tutti amici, che stimo da sempre, uscira' un libro con tantissime foto, con la storia, con i personaggi che ne hanno fatto parte, con i tanti fratelli che purtroppo se ne sono andati. Un libro per celebrare questa data storica, il club e' durato solo 10 anni perche' nel 1983, dopo gli incidenti in Fiorentina Roma, e' stato sciolto, pero' quei sessantenni di adesso hanno tante cose da raccontare, hanno sempre seguito la Fiorentina, hanno ancora quei valori scritti da giovani ragazzi nei loro diari e nei loro disegni.

Un mondo che se uno non ha mai frequentato , ci mette poco a dare di manipolo di delinquenti scatenati, invece si cela ancora tanta fratellanza e senso di aggregazione. Vi aggiornero' dove potrete trovare questo libro, saranno oltre 2000 le foto presenti,un grazie di cuore a chi ha sempre presenziato in Fiesole, a tutti i club che ne hanno fatto parte, a tutti i tifosi viola che l'hanno vissuta, ai gruppi ,che dopo gli Ultras, hanno preso la balaustra centrale, prendendo una grande responsabilita' ma tenendo il prestigio del tifo viola ad altissimi livelli.... GRAZIE A TUTTI!!

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.