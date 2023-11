Italiano come Spalletti, Mina come Ranocchia: una scelta che fa riflettere

Mina come Ranocchia

Era la stagione 2018-2019. L'Inter di Spalletti sta attraversando una crisi offensiva non indifferente, Icardi è fuori per infortunio e in piena lite con il tecnico, mentre un giovane Lautaro non riesce a trovare continuità. La gara spartiacque e che mostra a tutta Milano la crisi dell'Inter è la vittoria del Bologna a San Siro. Al minuto 89', Spalletti decide di schierare Andrea Ranocchia attaccante centrale. Scelta che fu ripetuta per altre gare ancora, ma che non venne mai ripagata. Le similitudini con la situazione attuale della Fiorentina ci sono e non sono poche. Nzola è in mezzo ad uno scontro con il Franchi e il popolo viola, mentre Beltran (ndr uscito per infortunio contro la Juventus) è alla ricerca di continuità dopo la doppietta contro il Cukaricki. La scelta di Mina è stata dettata dal bisogno di recuperare una gara ormai compromessa e dall'assenza di soluzioni in panchina, visto che i vari Ikonè, Nico Gonzalez, Beltran, Nzola, Sottil e Kouamè erano già stati utilizzati. Detto ciò, è evidente come la Fiorentina abbia un problema in attacco. Quando Nico Gonzalez e Bonaventura non ingranano, la parte offensiva dello squadra è nettamente in calo. La scelta di Italiano ha fatto crollare i vari altarini: Nzola è in crisi, Beltran ha bisogno di tempo. Chi segna in questa Fiorentina? In attesa di capire chi sarà il titolare dell'attacco viola, serve trovare delle soluzioni alternative. Mina punta? Perchè no! Alla faccia di chi definisce Italiano "integralista". Della serie, volevate le due punte? Eccovi accontentati...