Italiano cerca una chiave a Brugghe

Giocare le coppe vuol dire confrontarsi con club di altri paesi che suscitano nell'immaginazione di un tifoso tante situazioni e emozioni. Che bei tempi quando la signorina Nicoletta Orsomando , negli anni 70/80, presentava il mercoledi sera, giorno unico di coppe, la partita che veniva trasmessa su Rai 1, con il commento di Martellini o Pizzul. "Va ora in onda il ritorno della semifinale di Conference League Brugge Fiorentina", la pronuncia di Brugge era morbida, con quella lettera G morbida che ti accarezzava, rendendoti ancora piu' bella la partita. In questi giorni ho ascoltato i giornalisti fiorentini che lo hanno chiamato Brugghe in versione fiamminga, per me e' stato come violentare un nome di un club storico che ha sempre giocato le coppe europee. Mi ha tolto il 50% del fascino calcistico dell'incontro, tanto che Mr. I taliano e' stato avvistato in diverse ferramenta per cercare la chiave a Brugghe per aprire la finale di Atene.

Sarebbe l'ennesima dimostrazione della grandezza di questo allenatore che con una rosa buona, ma non ottima, priva di almeno un fuoriclasse, regalerebbe la seconda finale europea alla nostra Firenze. Accendere una radio ,che si occuopa di Fiorentina e ascoltare i tanti messaggi denigratori per il mister mi intristisce molto, ho sempre ammirato gli allenatori coraggiosi, che dedicano tanto alla fase offensiva, sono amico di Alberto Malesani e ho in mente tutti gli attacchi che gli venivano rivolti, nonostante avesse trovato la formula per far convivere Batistuta, Edmundo, Olivera e Rui Costa. Ricordo quanto gli fu rinfacciato che in un Fiorentina-Piacenza, ferma sul pareggio, decise in comune accordo con Michele Serena, di metterlo davanti per creare effetto sorpresa e perche' Michele nasceva come centravanti. Arrivo alla conclusione che al 70% dei tifosi viola piaccia ancora il vecchio calcio all'italiana con difesa forte e contropiede, pur non considerando come si sia evoluto il calcio e che quel modulo sarebbe anacronistico. Sara' sicuramente una serata dove ci vorra' una grande Fiorentina, si giochera' di mercoledi come usava una volta, la grande signorina Nicoletta non e' purtroppo piu' tra noi, chiunque la presenti per favore eviti la pronuncia Brugghe e la pronunci Bruggggg con tante G.......Forza Fiorentina!!