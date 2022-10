Italiano, Cabral e il DNA dei tifosi scozzesi

La pagella a tutto tondo di David Guetta. Non solo Fiorentina ma anche un bel voto ad Andrea Agnelli e una bocciatura per Casillas.

David Guetta

6 Cabral, di incoraggiamento. Non si è capita la ragione di farlo entrare in quel modo contro gli scozzesi, ma qualche motivo certamente ci sarà. Non resteranno nella storia come i 6 minuti di Rivera, ma sono un peso per un centravanti avviato verso l’uscita

7 Scozzesi, visti abbastanza alticci in giro per Firenze nelle ore precedenti la partita, ma anche molto tranquilli con i fiorentini e non credo c’entri molto il gemellaggio con Edimburgo. E’ questione di DNA e quello scozzese è certamente meglio dell’olandese

5 Casillas, maldestro e pessimo imitatore del Pieraccioni/Giano della Marta che raccontava a teatro “ho fatto la battuta”. Ecco, quelle di Leonardo venivano certamente meglio. Il voto sarebbe più basso, ma ad alzarlo contribuiscono i fautori del politicamente corretto che ormai stanno esondando

7 Agnelli, inteso come Andrea. Lo so è un po’ come Fonzie che non riusciva a chiedere scusa e quindi è dura dire che ha fatto bene, ma l’uscita post Haifa e da dirigente vero, Attendiamo impazienti altre uscite del genere alle prossime sconfitte della Juve

6 Italiano e la mancanza di memoria. Ha fatto bene a ricordare come manchi nel calcio, ma forse avrebbe dovuto saperlo, visto che ha passato i suoi ultimi trent’anni in mezzo a questo mondo. Dopo qualche fase abbastanza confusa pare aver ritrovato la dritta via, vediamo che succede a Lecce