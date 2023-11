Italiano alla Inzaghi con Bonaventura. Milenkovic stremato, perchè non Ranieri?

Che fine ha fatto Ranieri?

Udinese-Fiorentina, questa l'ultima gara da titolare per Luca Ranieri. Diventato pilastro della retroguardia viola dallo scorso gennaio, si è guadagnato il posto con lavoro, continuità e impegno. Ma adesso cosa succede? Nelle ultime 5 gare di campionato, l'ex Salernitana ha giocato solo 18 minuti. Contro Frosinone e Cagliari è rimasto in panchina per 90', 7 minuti in Napoli-Fiorentina, altra panchina contro l'Empoli e 11 minuti da terzino sinistro all'Olimpico. D'altro canto, in Conference League è sempre titolare. Tutto rientra nella gestione della rosa da parte di Vincenzo Italiano, ma il problema sorge nell'analizzare le prestazioni di Nikola Milenkovic. Il centrale della Fiorentina, tra Empoli e Lazio è parso davvero in difficoltà. Sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. Il fallo di mano al 94', che ha regalato la vittoria agli uomini di Sarri, non può essere una sola distrazione. Non per uno come lui. Perchè non preferirgli uno come Ranieri, che raramente ha deluso. I motivi possono essere molteplici. Sappiamo che la situazione centrali, in casa Fiorentina, non è delle migliori. Per non parlare dei terzini. Un ottimo Parisi a destra, potrebbe spostare Ranieri in quella che è la sua corsia di azione, visto anche la pessima prestazione di Biraghi. Certo che, se Milenkovic non si riprende al più presto, la retroguardia viola andrà spesso in difficoltà. E domenica, arriva la Juventus...