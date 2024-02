Involuzione preoccupante, Italiano cambi qualcosa

Se l’obiettivo della Fiorentina per quest’anno è quello di migliorare l’ottavo posto (come dice Vincenzo Italiano) allora siamo quasi a posto. Nonostante le tre sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite, i viola sono settimi, quindi è quasi fatta. La sensazione, però, e non ce ne voglia Italiano, è che in cuor loro tifosi e società avessero altre mire. I tifosi, si sa, sognano a occhi aperti ma dopo le finali della stagione scorsa, dopo il bel gioco e il famoso Viola Park era lecito immaginarsi qualcosa in più. La società invero non si è mai espressa ma nel momento in cui la Fiorentina si era guadagnata la quarta posizione, al Viola Park si sogghignava. Oggi invece si ode un assordante silenzio. Solo il buon Pradè si è concesso uno sfogo seppur alla sua maniera: siamo la Fiorentina dobbiamo fare di più. Parole al vento o magari un messaggio? La partita di Empoli è stata una delle più brutte delle ultime gestioni. Pallonate alla “viva il parroco”, spinte, sberleffi tollerati dall’arbitro Luca Pairetto che certo non è all’altezza del padre o del nonno. Gioco confuso, poche idee, schemi quasi inesistenti . Solo una perla; la giravolta di Beltran. Sul resto meglio stendere un velo pietoso. Se la crisi non è atletica, allora siamo di fronte ad una preoccupante involuzione tecnico-tattica: tanti passaggi ma tutti nella periferia del gioco, pochi, pochissimi tentativi di conclusione e poi quando i viola subiscono un contropiede vanno nel panico. Italiano dice: “il primo tempo me lo tengo stretto”, non c’è dubbio chi s’accontenta gode. E’ sempre la solita storia delle uova e della frittata. Il buon Paulo Sousa (autore della battuta) intendeva dire: faccio con quello che abbiamo. La regola vale per tutti, anche per Vincenzo Italiano. Se per fare il “suo” gioco non ha i giocatori adatti, allora cambi. E’ inutile ostinarsi. Questa squadra fa gol con difficoltà e ne subisce troppi. Dato che la società nel mercato invernale ha fatto orecchi di mercante, allora il tecnico prenda quei quaderni plastificati che ostentano in panchina e li stracci. Urge un ripasso. Non si può limitare a urlare per un fallo laterale, a rimpiangere quel rigore mai dato o a addurre scuse sugli infortunati. Il piatto piange. Certo, se invece davvero crede che arrivare settimi sia l’obiettivo, allora ci viene da pensare che l’innocente battuta di Pradè possa essere davvero un monito per lui e per i giocatori. E Pradè certo non parla a titolo personale.