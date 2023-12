Insigne vero obiettivo? Decide Rocco. A Monza per vincere, la classifica è ghiotta

Certe notizie, come certi amori, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ieri hanno riscoperto la pista che porta a Lorenzo Insigne, scrivendo come nuovo, pari pari, quello che avevo raccontato qui qualche settimana fa, e i due o tre miei lettori lo ricorderanno bene. Anzi, all’epoca quelli che oggi la riscrivono bollarono la mia indiscrezione come assurda. Ecco come è ridotto il giornalismo usa e getta. Pazienza. Ridiamoci su. Ma allora, mi chiedo, come mai l’hanno riciclata ieri? Cosa c’è di nuovo? Niente. La situazione è esattamente quella già descritta: Lorenzo Insigne e la sua famiglia non si trovano granché in Canada e lui vorrebbe tornare a giocare in Italia per provare a riconquistare la Nazionale per gli Europei. L’idea iniziale è stata quella di offrirsi alla Lazio del suo grande maestro Sarri, ma sugli esterni c’è già buona copertura e Lotito ha chiuso le porte. Sondando le possibili soluzioni, analizzando le squadre che giocano un calcio adatto alle caratteristiche di Insigne è uscita anche la Fiorentina. Gli intermediari si sono messi in moto, ma senza trovare entusiasmo viola. Probabilmente qualche telefonata c’è stata, ma nulla più. Insigne, ricorderete, per qualche giorno è rimasto anche in Italia per cercare direttamente una soluzione. Il Toronto non ha gradito, successivamente l’hanno costretto a dire che in Canada sta benissimo, ma non sarebbe proprio così. Fra l’altro pare che con cavilli contrattuali a gennaio potrebbe liberarsi a zero. La Fiorentina non ama, in assoluto, prendere giocatori di una certa età (Insigne compirà 33 anni a giugno), è stata fatta un’eccezione per Ribery all’inizio dell’era Commisso. Insigne guadagna molto in Canada (undici milioni), ma in Italia tornerebbe per meno della metà, diciamo attorno ai quattro milioni. Non è poco comunque. Questi erano gli ostacoli settimane fa e sono gli stessi anche oggi. In più c’è da considerare che Insigne gioca e neanche troppo, in un campionato poco allenante, come sta fisicamente? Una bella domanda. Il quadro era chiaro allora ed è chiaro oggi, con una variante: l’infortunio a Nico Gonzalez. Ecco perché, probabilmente, chi sta lavorando per riportare Insigne nel nostro campionato ora pensa che la Fiorentina possa cambiare opinione rispetto a novembre. Quante possibilità ci sono? A naso poche, forse niente. Però se il nome di Insigne lasciava assolutamente indifferenti, oggi potrebbe diventare un nome da scrivere su un foglietto sulla scrivania. Non si sa mai.