In Belgio per la finale e per la storia. Italiano e lo stadio, cosa succederà

Ancora cinque partite, speriamo sei. Quella di domani sera a Bruges, nelle Fiandre, è decisiva: dentro o fuori. La Fiorentina sa bene che deve trovare le ultime forze, deve mettere in campo tanta adrenalina, tutta la voglia e l’orgoglio che servono per conquistare questa seconda finale di Conference consecutiva. C’è da onorare una promessa fatta a Joe Barone, ai tifosi, ma anche a se stessa: regalarsi un trofeo. Si sta chiudendo un ciclo e questa Fiorentina vuole provare a restare per sempre nella storia viola. Ci sono motivazioni enormi che devono spingere questo gruppo ad andare ancora oltre un momento delicato, a superare anche gli ultimi ostacoli. Qualcuno si è meravigliato della prova di Verona, perdere fa sempre male, così ancora di più, ma è evidente che cambiando per necessità dieci uomini da una gara all’altra il concetto di squadra possa evaporare. E’ successo così. E cerco di spiegare per l’ennesima volta cosa vuol dire essere andati oltre per tre anni e adesso pagare gli sforzi, perché si commettano errori banali come quelli di Ranieri o Milenkovic in difesa, ma anche degli attaccanti sottoporta. Chi conosce lo sport sa bene che certi risultati li raggiungono facilmente quelli bravi, altri meno bravi per arrivare a quegli stessi risultati devono metterci maggiore concentrazione e determinazione. A volte ci riescono, altre no. E’ la storia della Fiorentina di queste tre stagioni con Italiano, diversi giocatori stanno andando oltre da tempo, non meravigliamoci se poi qualcuno a volte faccia più fatica a stare a certi livelli. E’ la storia della Fiorentina di questo periodo che dopo quasi 120 partite in due anni e molti picchi di rendimento, sta pagando gli sforzi. Normale quindi che l’allenatore da qualche mese stia cercando di ottimizzare e non tutte le partite siano uguali alle altre.

Giocare come se il 3-2 non esistesse

Quella di domani sera è la Partita. Ovviamente. Si parte da un buon risultato dell’andata che da più forza psicologica che pratica perché comunque la partita andrà giocata come se il 3-2 non esistesse. La Fiorentina non sa gestire e non deve gestire, dovrà fare la sua gara, come sempre, con la sua personalità. Ben sapendo, ovviamente, che i ritmi andranno tenuti bassi per non fare il gioco dei belgi e la cosa fondamentale sarà non far salire il ritmo del Brugge. Tenendo però sempre presente la fase offensiva, il pressing per il recupero palla e le ripartenze. Come dicevamo anche prima della gara d’andata, non bisogna sbagliare niente, a questi livelli ti puniscono e i due gol del Brugge sono figli di errori viola. Giovedì scorso ho avuto però la netta sensazione che la Fiorentina avesse una maggiore personalità, anche esperienza. Andranno messe in campo in dose massiccia. Formazione? All’andata Italiano ha scelto una squadra molto tecnica, la più tecnica possibile. Penso che domani sera in mezzo al campo rivedremo qualche giocatore più propenso a difendere come Mandragora, tanto per dirne uno. Tornerà Milenkovic su Thiago sperando si ricordi di essere un difensore di alto livello e non quello degli ultimi mesi. Certe partite sono fatte apposta per ritrovare tutte le motivazioni e gli stimoli. Per il resto Terracciano ovviamente, Dodò e Biraghi esterni, Milenkovic e Quarta in mezzo. Centrocampo con Arthur (il palleggio sarà importante) e Mandragora. Nico, Bonaventura e Kouamé dietro a Belotti. Un paio di dubbi, però, mi vengono. E se Beltran giocasse esterno come ha fatto contro il Verona quando è entrato, magari al posto di Kouamè? Resta da capire se Italiano ha in testa pure qualche soluzione per utilizzare la fisicità di Kayode, visto che l’ha fatto riposare nelle ultime gare. Tanto l’organico è questo, davvero un peccato per Sottil che adesso è pure sfortunato, tutte le volte che arriva al top del rendimento si infortuna.