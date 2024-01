Il taglio di Belotti e la miscela in Maratona… con coda

Belotti vuole tagliarselo...

Sarete subito a pensare male, logicamente si parla dell'ingaggio, per poter venire a giocare sotto il Cupolone del Brunelleschi. Dopo aver rifiutato di venirci diversi anni fa, per poi scegliere la Roma, dopo aver fatto quella sceneggiata fastidiosa con Milenkovic a Torino allo stadio tinto di granata, sembra che dopo aver chiuso il capitolo giallorosso con risultati negativi abbia individuato la Fiorentina come club preferito per giocare gli ultimi anni della sua carriera. Nato a Calcinate, provincia di Bergamo, il 20 dicembre del 1993, alto 181 cm. Nel Torino 232 presenze con 100 gol in 7 anni, nella Roma dal 2022, 45 presenze con 3 gol. Vestire la maglia romanista lo ha spento come una candela pero' fare gol e' un'arte che non si dimentica, la nostra squadra ha bisogno di un bomber vero, di un uomo che conosca il campionato italiano, di un ariete cattivo sotto porta e che sappia proteggere palla per far salire la squadra. Nel Toro , di quei 100 gol, gli ha fatti in ogni maniera, e' forte anche di testa, ci sarebbe da toglierli la polvere di dosso, di lavorare sulla psicologia del giocatore per fargli capire che la maglia numero 9 e' sua e che ci deve tenere lassu' in classifica. Di tutti i nomi fatti da giornali e radio, sono convinto che sarebbe quello piu' utile alla nostra causa, porterebbe anche un po di certezze ad un allenatore giustamente annoiato da promesse vane, ad un pubblico che sta perdendo sempre piu' fiducia nella proprieta', ad una squadra che ha bisogno di un leader offensivo che sappia fare tutte le fasi che un centravanti completo debba conoscere. Sicuramente porterebbe tanto beneficio all'esplosione di Beltran, giocatore buono ma di ruolo sempre piu' seconda punta, avrebbe nel Gallo un punto di riferimento con il quale duettare. Vedendo le cifre che circolano per meteore sparse nel mondo che dovrebbero venire in Italia, imparare la lingua, conoscere il campionato italiano, lasciamo stare. Andiamo su un minimo di sicurezza, serve un uomo da portare a Firenze, mettergli i' toni, buttarlo in campo la domenica dopo. Ancora siamo in ballo per diversi obiettivi, stiamo vivendo il mercato di riparazione, le punte sono state sbagliate dalla cessione di Vlahovic in poi, facciamo questo sforzo per Belotti, regalateci un centravanti per il quale molti non si strapperebbero i capelli ma che almeno ci farebbe vedere un po di buona volonta' e un po di competenza. Se poi vuole tagliarselo,lo convinceremo a non farlo, e' ancora giovane....