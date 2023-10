Il rinnovo di Kayode un vero blitz, con l’Empoli in campo i migliori. E Baldanzi…

Da un paio d’anni, da quando i dirigenti della Viola hanno deciso di puntare dritto su Vincenzo Italiano e di assecondare il suo calcio, la Fiorentina è cresciuta enormemente attorno a un’idea ben precisa che punta a un gioco moderno, organizzato e spettacolare. Ricordate quando, durante i tempi neri, scherzando scrivevo “fate qualcosa di calcio” scimmiottando Nanni Moretti, adesso si fanno tante cose di calcio con programmazione, lungimiranza e anche intuizione. Quelli della Fiorentina stanno facendo le cose fatte bene e chi mi segue sa che minuto dopo minuto non mi è stato difficile, anzi è stato un piacere, sottolineare come stessi vedendo un profondo cambiamento e una crescita da parte di tutti. Tutto evidente. Oggi la Fiorentina è una società profondamente diversa rispetto a quella di due anni fa anche se gli uomini sono praticamente gli stessi. L’esperienza di tutti è cresciuta attraverso passaggi negativi, anche molto negativi, attraverso le difficoltà e un costante vento contrario. Spesso anche quello amico, o presunto tale. Oggi assistiamo al rinnovo del contratto di Kayode fino al 2028. Non possiamo non dire che trattasi di un piccolo-grande capolavoro di tempistica e determinazione, ma anche di coraggio. A volte sui giovani si tende ad aspettare per avere conferme, in fondo il ragazzo ha giocato pochissime partite da titolare in Serie A, succede che per tentennamenti si possano perdere giocatori o trovare fra qualche giorno le strade già sbarrate.

Perché Baldanzi è perfetto per la Fiorentina

La Fiorentina ha fatto un blitz, ha messo un altro mattone sul suo futuro e adesso, tanto per parlare degli esterni di difesa, ha in casa i probabili terzini azzurri dei prossimi anni. L’altro è Parisi, naturalmente. Ma si fa calcio così, pensando all’oggi, ovvio, ma con un occhio attento al medio-lungo periodo. Proprio per questo, guardando l’Under 21 azzurra e vedendo ancora una volta la classe e il senso del gol di Tommaso Baldanzi, un ragazzino che conosco bene, ho pensato una volta di più che questa dovrà essere una operazione da Fiorentina. Ma a breve. Subito. Senza indugi, per evitare aste e rialzi del prezzo. E’ un consiglio ovviamente non richiesto, diciamo un ragionamento calcistico che faccio proprio perché non vedo in giro un altro giocatore così perfetto per la Fiorentina, per il gioco di Italiano e per Firenze. Il ragazzo giusto per la Viola, ma anche la piazza ideale per lui. Un posto che ha visto e amato follemente Baggio (ci voleva poco…) accoglierebbe a braccia aperte un talento che può ricordarlo, che fa quel calcio emozionale che tanto piace a Firenze. La bellezza fiorentina che incontra la bellezza del pallone. So che il mercato è chiuso, ovviamente. Ma so anche che, volendo, il mercato è sempre aperto. Tutti, poi, sappiamo che in estate qualcosa c’era stato, l’idea era già venuta anche ai dirigenti della Fiorentina. L’Empoli non vende mai a poco, ma in genere Corsi vende gioielli e in questo caso penso che nessuno abbia dubbi. Il pessimo inizio di campionato dell’Empoli, prime cinque senza punti e senza gol, ha spento anche la luce su Baldanzi, ma bisognerebbe evitare il ritorno dei riflettori abbaglianti che prima o poi si riaccenderanno. Serve un altro blitz, anche un po’ di coraggio: non credo che una manciata di milioni in più o in meno possa condizionare Rocco Commisso che ama questo tipo di giocatore. E sa benissimo che potrebbe diventare l’idolo della piazza. Sarebbe l’erede ideale di Bonaventura, quel ruolo lo può fare, e da Jack potrebbe apprendere tantissimo per far crescere al sicuro i suoi vent’anni. Lunedì l’Empoli sarà al Franchi, probabilmente giocherà anche se si è infortunato in azzurro, un’occasione per vederlo da vicino.