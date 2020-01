Il retroscena: Kouamè, offerto dal Prato alla Fiorentina ma fu scartato. La cifra era irrisoria

Christian Kouamè è ormai della Fiorentina (CLICCA QUI). In passato il giocatore avrebbe già potuto essere del club viola. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, il Prato lo aveva offerto alla Fiorentina prima del passaggio al Cittadella. Era il 2016, l’attaccante ivoriano aveva ventuno anni e si era messo in mostra a pochi chilometri da Firenze a suon di prestazioni convincenti. I viola, sempre secondo le nostre ricostruzioni, lo avrebbero potuto acquistare per soli 150.000€ ma il suo profilo venne scartato. Poco dopo il Prato lo ha venduto al Cittadella, il resto è storia nota.