VN – Kouamè sempre più vicino, le cifre dell’operazione. Sottil…

Kouamè sempre più vicino, secondo quanto raccolto da Viola News si tratta per una cifra tra i 15 ed i 18 milioni di euro, bonus compresi. Sottil potrebbe entrare nell’affare, in direzione Genoa, per abbassare il prezzo del cartellino. Parti al lavoro sulla formula del trasferimento di Sottil, i liguri lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto, mentre la Fiorentina è pronta a cederlo solo in prestito secco. Trattativa in chiusura, ma fortemente condizionata dalle visite mediche approfondite che l’ivoriano dovrà effettuare. Ricordiamo che Kouamè, prima dell’infortunio, era già stato venduto al Crystal Palace per 25 milioni, trattativa poi saltata a causa dei problemi al ginocchio. In ottica Viola, domani potrebbe essere il giorno giusto per visite e firme sul contratto.

