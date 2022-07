Il protagonista: Italiano, insistere aiuta sempre. “Allenarsi è una cosa sacra”

"Allenarsi è una cosa sacra".Italiano ha parlato. Italiano ha dato il via alla nuova stagione. Italiano è stato chiaro. Una linea iniziata l'anno scorso e perseguita con forza e determinazione anche durante l'inizio di questo ritiro. Per l'ex Spezia, il termine "titolare" è qualcosa di relativo. Gioca chi si allena, chi se lo merita, chi, con forza e voglia, dimostra di poter dare qualcosa in più a questa Fiorentina. Amrabat-Mandragora,Terracciano-Gollini,Cabral-Jovic. Tutti dualismi che soltanto il campo di allenamento potrà risolvere, senza però mai dare delle certezze. Le decisioni di Italiano sono pronte a essere messe in discussione da lui stesso. Spazio alla fantasia, quest'anno la Fiorentina sarà ancora più dinamica. Nessun titolare e nessuna riserva. Adesso tocca a Italiano, tempo al tempo.