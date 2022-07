Il protagonista: Italiano e il suo mantra. Terra e Gollo sono avvertiti

Si è concluso il secondo giorno di ritiro e la squadra di Italiano ha già iniziato a studiare e perfezionare l'idea di gioco del suo allenatore. Oggi, un grido è risuonato tra le montagne di Moena: "In avanti, sempre in avanti!". Concetto semplice e chiaro, che dovrà essere la base del gioco di questa Fiorentina. La squadra deve sempre creare gioco offensivo, attaccando e senza mai tirarsi in dietro. Italiano ha il suo mantra, adesso tocca ai giocatori metterlo in atto.