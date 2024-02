Il prevedibile ‘tiro a Italiano’ con la speranza che compia un altro capolavoro

Chiaro, no? Se non ha il tostapane, che si prepari il toast scaldandolo col phon per capelli. E pazienza se nei primi mesi della stagione il mister, e con lui la squadra, aveva messo da parte (con estrema fatica e andando ben oltre il reale valore del gruppo) tanti punti da chiudere addirittura al quarto posto, in piena zona Champions, il girone d'andata. Roba da meritarsi non solo un premio, ma anche una tessera gold. Ma così è purtroppo, e non si può tornare indietro. Certo, sarebbe facile adesso ironizzare o “sorridere” per “certi guru” delle trattative che “millantano” operazioni impostate con mesi di anticipo o rilanci su rilanci salvo poi “essere puntualmente smentiti dai fatti” (o dalle dichiarazioni dei dirigenti di altre società” così come sarebbe semplice chiedere alla dirigenza come mai se il Barcellona piomba su Amrabat l'ultimo giorno di mercato è brutto, scorretto e cattivo mentre se lo facciamo noi va bene. E invece, non lo faremo. Un po' perché sappiamo bene che nel mercato le dichiarazioni lasciano il tempo che trovano (vale per Barone come per l'ad del Genoa, sia chiaro) e un po' perché siamo consapevoli che “così fan tutti” e che, per stare in un certo mondo, è quasi obbligatorio tenere certi comportamenti. Ecco, se poi però si evitasse di accusare gli altri se ne guadagnerebbe in credibilità.