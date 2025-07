Il nuovo capitano viola? La vostra risposta: Ranieri scavalcato nelle gerarchie

Come riportato dalla Nazione, la fascia di capitano della Fiorentina nella prossima stagione potrebbe cambiare proprietario. Luca Ranieri resta il favorito, data la leadership acquisita nello spogliatoio durante la passata stagione. Non è da escludere che però si proceda ad un cambiamento, con gli altri candidati che sono Robin Gosens e David De Gea . Noi vi abbiamo chiesto chi fosse il vostro capitano ideale per la nuova Fiorentina di Stefano Pioli.

La risposta dei lettori

La risposta del tifo viola è stata quella di Robin Gosens. Il tedesco, arrivato da una sola stagione, si è preso il cuore di tutta la città, e non solo per quello che fa vedere in campo. Lo scarto è stato ridotto, con il 44% proprio l'esterno. Ranieri comunque risulta essere apprezzato, con un buon 39%. Più staccato invece David De Gea, con il 14.6% delle preferenze. Poco successo per la quarta opzione, con solo il 2%.