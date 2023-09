Mercato al palo, turnover, Nico intoccabile e… Duncan

FASCE (S)COPERTE SENZA DODO. La buona condizione dell'Empoli è il miglior antidoto anche alla lunga assenza del brasiliano. Allo Stirpe è partito a destra ed ha finito a sinistra: sulla sua valutazione pesa l'errore sul pareggio di Soulè ma la gamba c'è. E il giocatore è destinato a crescere. Lo stesso Biraghi non si era mal comportato prima di essere sostituito. Anche lui contro l'Atalanta aveva temporaneamente traslocato a destra: le soluzioni, insomma, Italiano le ha, ma l'infortunio (il tecnico ha parlato di una brutta distorsione alla caviglia, se ne saprà di più solo nella giornata di sabato) lo mette a rischio per il Cagliari e forse anche per Napoli. Senza il capitano l'emergenza diventa reale, con Kayode chiamato agli straordinari. L'impatto del baby fresco campione d'Europa Under 19 a Frosinone non è stato devastante. ma giocare non può fargli che bene.

LA BONTA' DEL TURNOVER. A proposito di minutaggio: dopo la maxi rivoluzione di Udine, in Ciociaria Italiano è tornato a un turnover meno radicale. Tra i tifosi il partito di chi vorrebbe una squadra sempre con la stessa fisionomia è in ascesa, ma nelle partite della Fiorentina di inizio stagione c'è una costante. La squadra è quasi sempre calata alla distanza. Era successo con il Lecce, a Milano e in Belgio. A Frosinone la flessione è stata persino più netta. D'altra parte, 3 viaggi in 7 giorni sono tanti anche per chi ha una rosa extra-large. E allora viene da domandarsi se le rotazioni possano diventare anche più ampie. Magari già dalla partita contro il Cagliari di lunedì o – ancor di più – nella sfida al Ferencvaros del giovedì successivo sempre al Franchi.

GONZALEZ INTOCCABILE. Basta però che gli avvicendamenti non coinvolgano Nico. «Non ha i 90 minuti nelle gambe» aveva detto il tecnico mercoledì. Forse bluffava ma a non sostituirlo allo Stirpe ha fatto benissimo. L'argentino è in fiducia ed ha il morale alle stelle dopo il rinnovo fino al 2028. Il gol di Frosinone è arrivato di testa – ottavo stagionale della squadra, un record –. ma se fosse entrato il sinistro a giro dei primi minuti, avrebbe strappato un applauso anche ai tifosi avversari. In questo momento l'argentino è imprescindibile. Fatelo giocare a destra, a sinistra o come rifinitore in caso di 4-3-2-1 ma dategli una maglia (la 10, peraltro) sempre.

DUNCAN E IL CAGLIARI. Ma in una squadra ci vogliono anche i mediani, non solo le stelle. Se poi si travestono da rifinitori come Duncan nell'azione dell'assist a Nico, anche meglio. Ecco, il ghanese è la vera sorpresa di inizio stagione. In estate aveva la valigia in mano ma il suo ottimo pre-campionato ha convinto Italiano, che lo fa giocare sia in coppia con un giocatore tecnico come Arthur che nel duo muscolare assieme a Mandragora. Duncan è anche già andato a segno contro il Lecce: ora sogna il bis contro il Cagliari dov'era finito – in prestito – nel 2020 contribuendo alla salvezza dei sardi. Obiettivo che insegue quest'anno anche Ranieri nonostante l'attuale ultimo posto. A proposito, il suo rapporto con il pianeta viola fu di amore-odio: vinse una Coppa Italia ma poi entrò in rotta di collisione con l'ambiente che gli contestava il gioco poco spettacolare. Siamo pronti a scommettere però che lunedì sera il Franchi lo applaudirà: Firenze sa riconoscere e omaggiare un gentleman come Sir Claudio.

